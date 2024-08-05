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        Haberler Gündem Güncel Ağustos ayı mevsim normallerine yakın seyredecek | Son dakika haberleri

        Ağustos ayı mevsim normallerine yakın seyredecek

        Türkiye'de yaz yağmurları bıçak gibi kesilmişti fakat bugün Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve bu şehirlerin ilçelerinde sağanak yağmur görüyoruz. İstanbul'un Avrupa yakasında zayıf yağmur geçişleri olsa da, batıda hava adeta kopuyor. Yeniçiftlik, Marmara Ereğlisi gibi yerlerde kuvvetli yağmura ek olarak dolu da yağmış olabilir. Yağış geçişlerinin gece olurken Trakya'dan ayrılması bekleniyor

        Giriş: 05.08.2024 - 18:42 Güncelleme: 05.08.2024 - 18:42
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        Ağustos ayı mevsim normallerine yakın seyredecek
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        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre; Marmara’nın ve Batı Karadeniz’in ardından İç Anadolu’da Eskişehir ve şehrin güneyindeki alanda yağmurlar biraz kuvvetleniyor, Konya civarında yağmura ihtiyaç var. Ancak kısa süreli ve hızlı hızlı inen yağışlar nedeniyle su kaynaklarımız pek faydalanamıyor. Yine de bulutların varlığı ile kalabalık şehirler daha ferah bir hafta başı yapıyor.

        Güneyde önemli bir gelişme yok, İzmir 36-38°C gündüz sıcaklıklarına çıkarken Antalya-Mersin boyunca sıcak daha zayıf, ancak bağıl nem daha yüksek. Güney bölgelere genel olarak bakınca hissedilenler her yerde 40°C’yi rahatça geçiyor.

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        Hafta genelini yarından itibaren güneşli geçirecek Türkiye’de Ağustos ayı, Temmuz’a göre daha mevsim normallerine yakın seyredecek görünüyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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