Lady Gaga'ya çalıntı logo suçlaması

Lady Gaga, 7 Mart'ta çıkardığı ve müzik listelerinde zirveye yükselen yeni albümü 'Mayhem' nedeniyle mahkemelik oldu. Yedinci stüdyo albümünün kapağında kullanılan logonun kendilerine ait olduğunu öne süren Lost International adlı şirket, Lady Gaga'ya dava açtı. Sörf tahtası üreten şirket, Lady Gaga'nın albümüyle aynı adı taşıyan Mayhem kelimesiyle süslenmiş çeşitli ürünler satıyor.

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Davacı şirket, logodaki kelimenin yazılma şeklinin, ABD'li şarkıcının albümü için kullandığı görselle neredeyse aynı olduğunu iddia ederek Lady Gaga'yı hırsızlıkla suçladı.

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Gerçek adı Stefani Germanotta olan şarkıcıyla irtibat kurduğunu öne süren şirket, Lady Gaga'ya ticari marka ihlali nedeniyle dava açmalarına rağmen logonun hâlâ kullanıldığını belirtti.

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Davacı şirket, kendi ürünlerinin ve Lady Gaga'nın ürünlerinin yan yana fotoğraflarını sunarak, kabul edilemez derecede benzer gördükleri logoyu ortaya koydu.