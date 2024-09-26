Lady Gaga ve Joaquin Phoenix 'Joker: İkili Delilik' galasında buluştu
'Joker: İkili Delilik' (Joker: Folie à Deux) filminin başrol oyuncuları Lady Gaga ve Joaquin Phoenix, İngiltere prömiyerinde bir araya geldi. En son eylül ayı başında Venedik Film Festivali'nde görüşen oyuncular, galada hasret giderdi
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Lady Gaga ile Joaquin Phoenix, yeni film heyecanını birlikte yaşadı.
'Joker: İkili Delilik' (Joker: Folie à Deux) filminin başrollerini paylaşan ikili, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen galada bir araya geldi.
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Cineworld Leicester Square'de İngiltere prömiyeri için buluşan rol arkadaşları, kırmızı halıda kucaklaştı.
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Kırmızı bir elbise giyen Lady Gaga, galaya nişanlısı Michael Polansky ile birlikte katıldı.
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Lady Gaga ile Joaquin Phoenix'in kırmızı halıdaki buluşmasına, filmin yönetmeni Todd Phillips de katıldı. Üçlü, birlikte poz verdi.
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Lady Gaga, kırmızı elbisesinin yanı sıra ilginç makyajıyla da dikkatleri üzerine çekti. 'Joker'in devam filminde Harley Quinn karakterini canlandıran Lady Gaga, karakterinin filmdeki makyajına benzer bir makyaj uygulaması yaptırmıştı.
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4 Ekim'de sinemalarda olacak 'Joker: İkili Delilik' (Joker: Folie à Deux) filmi, zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker kimliğine bürünen Arthur Fleck’in hayatına odaklanan Joker filminin devam halkası.
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Film, 'Joker' olarak işlediği suçlardan yargılanmayı bekleyen Arthur Fleck'in, tanıştığı Harley Quinn ile gerçek aşkı ve içindeki müziği keşfedişini konu alıyor.