Lady Gaga, ruh sağlığı hakkında itiraflarda bulundu. 39 yaşındaki ABD'li şarkıcı, birkaç yıl önce yaşadığı ruhsal sorunları açıkça anlattı.

Bradley Cooper'ın yönettiği ve başrolleri birlikte paylaştıkları 2018 yapımı 'A Star Is Born' filminin Nisan - Haziran 2017 arasında yapılan çekimlerinde anti - depresan kullandığını söyleyen Lady Gaga ayrıca, aynı dönemde çıktığı Joanne Dünya Turnesi sırasında psikotik bir kriz yaşadığını anlattı.

Turne, Ağustos 2017'de başladı ve Şubat 2018'de sona erdi. Son 10 konser iptal edildi. Lady Gaga, o dönemde kronik ağrıyla mücadele ettiğini söylemişti. Oysa işin gerçeğinin ruhsal sağlık sorunları olduğunu şimdi açıkladı.

Rolling Stone'a konuşan Lady Gaga; "Bir gün kardeşim bana 'Artık kız kardeşimi göremiyorum' dedi. Ve turneyi iptal ettim. Bir gün psikiyatrik tedavi için hastaneye gittim. Ara vermem gerekiyordu. Hiçbir şey yapamadım. Tamamen çöktüm" diye konuştu.

"Gerçekten korkutucuydu. İyileşebileceğimi düşünmediğim bir dönem oldu" diyen Lady Gaga; "Hayatta olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Kulağa dramatik gelebileceğini biliyorum ama bunun nasıl olabileceğini biliyoruz" ifadesini kullandı.

Sağlığına kavuşmasının sebeplerinden birinin nişanlısı Michael Polansky olduğunu söyleyen Lady Gaga; "Gerçek benliğimi önemseyen birine âşık olmak çok büyük bir fark yarattı" dedi. Lady Gaga ile Michael Polansky'nin nişanlandığı söylentileri ilk olarak Nisan 2024'te ortaya çıkmıştı. Gaga, açılışında sahne aldığı 2024 Paris Olimpiyatları'nda nişan haberini doğrulamıştı.