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        Haberler Dünyadan Lady Gaga Paris Olimpiyatları açılışında banttan yayın yaptı - magazin haberleri

        Lady Gaga Paris Olimpiyatları açılışında banttan yayın yaptı

        Ödüllü şarkıcı Lady Gaga, dün gece yapılan 2024 Paris Olimpiyatları açılış törenindeki müzikal performansıyla beğeni topladı. Dikkat çekici kostümlerle Seine Nehri kıyısındaki merdivenlerde gerçekleşen gösterinin önceden kaydedilmiş olduğu anlaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 09:59 Güncelleme: 27.07.2024 - 09:59
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          2024 Paris Olimpiyatları, dün gece yapılan görkemli açılış töreniyle resmen başladı. Açılışta sahne alması beklenen isimlerden biri olan ABD'li şarkıcı Lady Gaga, hayranlarını haklı çıkardı ve Olimpiyat açılışında dikkat çekici bir müzikal performans sergiledi.

          Tamamı canlı yayınlanan açılış töreninde bu gösterişli performansın en şaşırtıcı özelliği ise önceden kaydedilmiş olmasıydı.

        • 2

          FRANSIZ SANATÇIYA SAYGI DURUŞU

          Grammy ve Oscar ödüllü şarkıcı ve oyuncu, performansına Seine Nehri boyunca uzanan merdivenlerde, Fransız balerin, oyuncu ve şarkıcı Zizi Jeanmaire'e saygı duruşu niteliğindeki 'Mon Truc en Plumes' şarkısını söyleyerek başladı.

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          Piyanonun başına geçmeden önce Lady Gaga'ya, pembe tüylü yelpazeler taşıyan sekiz dansçıdan oluşan bir topluluk eşlik etti.

        • 4

          Dansçılarıyla birlikte Lady Gaga, adeta havada uçtuğu enerjik bir sahne performansı sergiledi.

        • 5

          Lady Gaga, performansının ardından X platformunda yazdığı mesajda; "Fransız bir sanatçı olmasam da Fransızlarla ve Fransız müziği söyleyenlerle her zaman çok özel bir bağ hissettim. Fransa'nın kalbini ısıtacak, Fransız sanatını ve müziğini kutlayacak bir performans yaratmaktan başka bir şey istemedim. Böylesine önemli bir olay herkese dünyanın en büyülü şehirlerinden biri olan Paris'i hatırlatıyor" diye yazdı.

        • 6

          Sanatçının neden banttan kayıt yayınlamayı tercih ettiği açıklanmadı.

        • 7

          SÜRPRİZ PERFORMANS

          Lady Gaga'nın açılış töreninde ortaya çıkışı aslında bir sürprizdi. Medyaya önceden sunulan programda sanatçının adı yer almıyordu. Ancak şarkıcının törenden bir süre önce Paris'te görülmesinin ardından performans sergileyeceğiyle ilgili söylentiler yayıldı.

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