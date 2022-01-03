Doğrusu yaşayacağını düşünmüştüm. Ama şimdi biliyorum ki, her ne kadar dışarıdan bir kan görünmese bile iç organlarında çok ciddi hasar vardı. Bildiğim, ambulansa alındığında yaşıyordu. Fakat sonradan onun hastanede öldüğünü öğrendim" dedi. Diana ile beraber Dodi El Fayed ve sürücü Henri Paul hayatlarını kaybetti.