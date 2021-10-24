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SON DAKİKA: La Palma Adası'nda volkandan çıkan lavlar 2 binden fazla binayı kül etti

La Palma Adası'nda volkandan çıkan lavlar 2 binden fazla binayı kül etti

İspanya'da bulunan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nın 19 Eylül'den bu yanan püskürttüğü lavlarla 2 binden fazla bina kül oldu.

24.10.2021 - 17:19 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar 33 günde büyük çoğunluğu ev olan 2 bin 185 binayı yakıp geçti.

  • Adada 19 Eylül'den bu yana aktif olan yanardağın püskürttüğü ve iki koldan dökülen lavlar 866 hektarlık alanı kapladı. 

     

  • Sıcaklığı 1150 santigrat dereceyi bulan lavların tehdit ettiği yerleşim yerlerinde evlerini terk edenlerin toplam sayısı 8 bini geçti.

  • İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, facianın sürdüğü Las Palma'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından düzenlediği basın toplantısında, adada yanardağ faciası nedeniyle ağır darbe alan tarım ve balıkçılık endüstrilerine yönelik yardımların hızlandıracağını söyledi. 

  • Sanchez ayrıca, "Önümüzdeki salı günü yapılacak kabine toplantısında, hem istihdam planı için ekonomik kaynakların gelişini hem de tüm tarım ve balıkçılık sektörüne yönelik yardımları hızlandırmak için bir bütçe değişikliği yapacağız” dedi.

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