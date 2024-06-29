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        Haberler Dünya La Casa de Papel'in Berlin'inden Filistin'e destek: Gazze Şeridi'nde hiçbir şey kalmadı | Dış Haberler

        La Casa de Papel'in Berlin'inden Filistin'e destek: Gazze Şeridi'nde hiçbir şey kalmadı

        La Casa de Papel'deki Berlin karakteriyle adını bütün dünyaya duyuran Pedro Alonso O'choro, Gazze halkının sesi oldu. O'choro videolu paylaşımında, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdüren İsrail'in bölgede neden olduğu yıkıma dikkati çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 22:16 Güncelleme: 29.06.2024 - 22:25
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        Ünlü oyuncudan Filistin'e destek
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        Dijital yayın platformu Netflix'te yayımlanan "La Casa de Papel" dizisinde canlandırdığı Berlin karakteriyle dünya çapında üne kavuşan İspanyol oyuncu Pedro Alonso O'choro, "Gazze İçin Sesler" kampanyasına videoyla katılarak Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi.

        İsrail'in aylardır saldırılarını sürdürdüğü Gazze için kamera karşına geçen O'choro, sosyal medya platformu X'te yayımlanan videolu paylaşımında, Gazze halkının sesi oldu.

        O'choro, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yerinden edildiği Gazze'ye ilişkin paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

        "Yüzlere bakıyorum ve yaşlanmış bir halkı görüyorum. Yeni bir katliamdan korkuyorlar, yeniden başka bir yere göçe zorlanmaktan korkuyorlar. İnsan, ev, ağaç ayrımı yapmaksızın her şeyi yıkan bu savaş makinesinden kaçarak, bir şehirden diğerine, bir çadırdan diğerine gitmekten bıktılar."

        İsrail saldırıların yol açtığı yıkıma dikkati çeken İspanyol oyuncu, "Bu yaşam hakkı vermeyen bir savaş ve eğer biterse yenisi başlayacak çünkü üzerine yaşanması gereken hiçbir şey kalmadı. Ne elektrik ne anaokulu ne okul ne üniversite kaldı. Gazze Şeridi'nde hiçbir şey kalmadı." dedi.

        İspanyol dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu O'choro, "La Casa de Papel" dizisinde canlandırdığı Berlin karakteriyle dünya çapında üne kavuşmuştu.

        Oyuncunun aynı zamanda "Filipo'nun Kitabı" isimli eseri bulunuyor.

        *Haberin görseli Netflix tarafından servis edilmiştir.

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        #Filistin
        #La Casa de Papel
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