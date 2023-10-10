Kylie Jenner'ın desteğine tepki

"ARKADAŞI FİLİSTİNLİYKEN İSRAİL'İ DESTEKLEMESİ ÇILGINLIK"



Bazı sosyal medya kullanıcıları, paylaşımın Jenner ile uzun süredir Filistin haklarının destekçisi olan Bella Hadid arasında gerilime yol açmış olabileceğini öne sürdü.



Kylie Jenner'ın bir takipçisi, "Arkadaşı Bella Hadid Filistinliyken, Kylie Jenner'ın İsrail'i desteklemesi çılgınlık" ifadelerini kullandı. Jenner ise henüz gönderiyi neden sildiğine dair bir açıklamada bulunmadı.