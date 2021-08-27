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Kylie Jenner ile Travis Scott'ın alışılmışın dışında bir ilişkisi var - Magazin haberleri

Kylie Jenner ile Travis Scott'ın alışılmışın dışında bir ilişkisi var

İkinci kez hamile olduğu iddialarıyla gündemde olan Kylie Jenner ve sevgilisi Travis Scott'ın ilişkilerine henüz bir isim vermediği ileri sürüldü. Adını açıklamayan bir kaynak, Jenner ve Scott hakkında, "Alışılmışın dışında bir ilişkileri var. Birbirlerinden beklentileri yok." diye konuştu

27.08.2021 - 17:10 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Ekim 2019'da ilişkilerini noktaladıklarını duyuran Kylie Jenner ve Travis Scott, yaklaşık iki yıllık aranın ardından barışmıştı. Geçtiğimiz haziran ayında, kızları Stormi ile birlikte bir bağış gecesine katılan çift, ilişkilerine yeniden şans verdiklerini duyurmuştu.

  • İsmini vermek istemeyen bir kaynak yakında ikinci bebeklerini karşılamaya hazırlandıkları iddia edilen Jenner ve Scott hakkında US Weekly'ye konuştu. Aynı kişi, çift için, "Kylie ile Travis'in alışılmışın dışında bir ilişkisi var." ifadelerini kullandı.

  • "KYLIE İLGİLİ BİR ANNE"

    Kylie Jenner ile Travis Scott'ın ilişkisini değerlendiren kaynak, Jenner'ın kızıyla çok ilgili bir anne olduğunu da sözlerine ekleyerek, ünlü ismin üç yaşındaki kızı Stormi'nin bakımıyla birinci elden ilgilendiğini belirtti.

  • "BİRBİRLERİNDEN BEKLENTİLERİ YOK"

    Aynı kişi, ikilinin ilişkilerinde inişler ve çıkışlar yaşadığını belirterek şu an birlikte çok iyi bir yerde olduklarını ifade etti. Söz konusu kişi, Jenner ile Scott'ın 'açık ilişki' yaşadığına dair iddialara da değinerek, "İlişkilerine bir isim vermiyorlar. Birbirlerini kız arkadaş ya da erkek arkadaş diye tanımlamıyorlar. Birbirlerinden bir beklentileri yok." ifadelerini kullandı.

  • KIZLARININ HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

    Kylie Jenner, geçtiğimiz günlerde rapçi sevgilisi Travis Scott ile birlikte kızları Stormi'nin hayalini gerçekleştirmişti. Scott, birçok yaşıtı gibi ABD'de çok yaygın olan sarı renkli okul otobüslerinden birine binmek isteyen kızı için bir sürpriz yapmıştı. Ünlü rapçi, yaşadıkları malikanenin önüne bir okul taşıtı getirmişti.

    Stormi'nin sevincine kayıtsız kalmayan 24 yaşındaki Jenner, paylaşımında, "Stormi'nin söyleyip durduğu şey, bir büyük sarı okul otobüsüne binmekti. Babası ona sürpriz yaptı." ifadelerini kullanmıştı.

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