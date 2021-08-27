KIZLARININ HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Kylie Jenner, geçtiğimiz günlerde rapçi sevgilisi Travis Scott ile birlikte kızları Stormi'nin hayalini gerçekleştirmişti. Scott, birçok yaşıtı gibi ABD'de çok yaygın olan sarı renkli okul otobüslerinden birine binmek isteyen kızı için bir sürpriz yapmıştı. Ünlü rapçi, yaşadıkları malikanenin önüne bir okul taşıtı getirmişti.

Stormi'nin sevincine kayıtsız kalmayan 24 yaşındaki Jenner, paylaşımında, "Stormi'nin söyleyip durduğu şey, bir büyük sarı okul otobüsüne binmekti. Babası ona sürpriz yaptı." ifadelerini kullanmıştı.