BEKLENEN FOTOĞRAF GELDİ

24 yaşındaki Kylie Jenner'dan beklenen fotoğraf geldi. İlk çocuğu Stormi'nin aksine hamilelik sürecini gizlemeyen Jenner, 2022'ye hamilelik pozunu paylaşarak girdi. Siyah-beyaz karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü isim, "Bu yılı ve hayatıma getirdiği müthiş değişimleri hiç unutmayacağım. Yeni yılın hepiniz için aşkla dolu olması için dua ediyorum. Herkesin bu süreçte güvende ve sağlıklı olmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.