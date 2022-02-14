BEKLENEN FOTOĞRAF

24 yaşındaki Kylie Jenner'dan geçtiğimiz aylarda beklenen fotoğraf gelmişti. İlk çocuğu Stormi'nin aksine hamilelik sürecini gizlemeyen Jenner, 2022'ye hamilelik pozunu paylaşarak girmişti.

Siyah-beyaz karnı burnunda pozunu yayınlayan ünlü isim, "Bu yılı ve hayatıma getirdiği müthiş değişimleri hiç unutmayacağım. Yeni yılın hepiniz için aşkla dolu olması için dua ediyorum. Herkesin bu süreçte güvende ve sağlıklı olmasını umuyorum." ifadelerini kullanmıştı.