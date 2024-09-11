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        Haberler Bilgi Yaşam KYK yurtları ne zaman açılıyor, ayın kaçında? 2024 KYK yurt açılış tarihi duyuruldu!

        KYK yurtları ne zaman açılıyor, ayın kaçında? 2024 KYK yurt açılış tarihi duyuruldu!

        Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları 5 Eylül'de açıklandı. KYK yurt kayıt işlemleri ise 7 Eylül 2024 tarihinde sona erdi. Şimdi tüm gözler yurtların açılacağı tarihte. Yurtlarda barınmak için gün sayan üniversite öğrencileri ''KYK yurtları ne zaman açılıyor, ayın kaçında?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 2024 KYK yurt açılış tarihi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 09:11 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:20
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        • 1

          Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt kayıt işlemleri 7 Eylül 2024 tarihinde sona erdi. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi. Yurt kaydının tamamlanmasının ardından 2024-2025 KYK yurt açılış tarihleri gündeme geldi. GSB yurtları kapılarını açmaya hazırlanıyor. Peki KYK yurtları ne zaman açılıyor, ayın kaçında? İşte detaylar…

        • 2

          GSB KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

          GSB yurtları kapılarını açmaya hazırlanıyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim öğretim dönemine ilişkin tüm hazırlıklarını tamamladı.

          Yurtlarda gençler 16 Eylül’den itibaren kalmaya başlayabilecek.

          Üniversitenin akademik takvimi gereği dersleri daha önce başlayan öğrenciler ise 13 Eylül’den itibaren yurtta barınma talebinde bulunabilecek.

        • 3

          KYK NÖBETÇİ YURTLAR AÇIK MI?

          Yaz ayları boyunca hizmet veren nöbetçi yurtlar da 16 Eylül’e kadar gençlere hizmet vermeye devam edecek.

        • 4

          KYK YURTLARI GİRİŞ - ÇIKIŞ SAATLERİ KAÇ?

          KYK yurtlarında giriş-çıkış saatleri genellikle 06:00 ile 23:00 arasındadır. Bu saatler, öğrencilerin derslere zamanında yetişebilmesi, yeterince dinlenebilmesi ve güvenliklerinin sağlanması amacıyla düzenlenmiştir. Yurt giriş çıkışlarına uymayan öğrenciler uyarı cezası alıyor.

        • 5

          2024 2024 YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

          Geçtiğimiz yıl KYK yurt ücretleri 345 lira ile 570 lira arasındaydı. Bu yılki ücretler ise henüz belli olmadı.

          Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama geldiği zaman haberimizde yer vereceğiz.

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