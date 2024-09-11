KYK yurtları ne zaman açılıyor, ayın kaçında? 2024 KYK yurt açılış tarihi duyuruldu!

2024 2024 YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl KYK yurt ücretleri 345 lira ile 570 lira arasındaydı. Bu yılki ücretler ise henüz belli olmadı.

Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama geldiği zaman haberimizde yer vereceğiz.