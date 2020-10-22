KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? KYK yurt ve burs başvurusu nasıl yapılır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt ve burs başvuru işlemlerini alacak. Yurt başvuruları koronavirüs salgını nedeniyle alınmıyor. Burs başvuruları içinse geri sayım başladı. Gözler KYK'ya çevrildi.

2020 KYK KREDİ VE BURS BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK kredi ve burs başvuru işlemleri henüz başlamadı. Ekim ayı içerisinde açıklama yapılması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuruları ile ilgili bakanlık tarafından yapılan açıklamaya, "Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" denilmişti.

YÖK tarafından üniversitelerde yeni dönemin 1 Ekim itibarıyla planlanması söylenmişti. Buna göre, 2020 KYK yurt başvuru takviminin Ekim ayı içerisinde belli olması bekleniyor.

KYK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Öğrenciler e-Devlet kapısına TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra KYK yurt, kredi veya burs başvuru formunu dolduracak.