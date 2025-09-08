KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuru sonuçları için gözler GSB'de

KYK yurt yerleştirme sonuçları ekranında kayıt hakkı elde edilen yurdun adı, açık adresi ve kayıt için gerekli bilgiler yer alacak. İlk kayıt ücreti ise öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösterilecek. Yerleştirme işlemini takip eden adaylarda öğrenciler sadece aylık yurt ücretini yatıracak. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus olarak tahsis edilirken yurt kaydı silindiğinde öğrenciye iade edilecek.