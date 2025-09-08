Habertürk
        KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuru sonuçları için gözler GSB'de

        KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuru sonuçları için gözler GSB'de

        Yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte üniversite öğrencilerinin gözü kulağı KYK yurt sonuçlarına çevrildi. KYK yurt başvuruları 6 Eylül tarihinde sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 81 ilinde bulunan devlet yurtlarında konaklamak isteyen öğrenciler, yurt müracaatlarını yapmış oldu. Peki KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Giriş: 08.09.2025 - 12:18 Güncelleme: 08.09.2025 - 12:18
        • 1

          KYK yurt sonuçları sorgulaması sürüyor. Üniversite kayıtları sonrası KYK yurt sonuçları bekleniyor. KYK yurt başvuru sonuçlarına göre barınma hakkı kazanan adaylar, konaklama hakkını kullanmak istemedikleri durumlarda ise kayıt yaptırmayacak. Peki KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

        • 2

          KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KYK yurt başvuru sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı herhangi bir sonuç takvimi paylaşmadı. Başvuru işlemleri 6 Eylül’de tamamlanırken değerlendirme işlemleri başladı.

          Genellikle KYK yurt başvurusu değerlendirme işlemleri 10 gün içerisinde tamamlanıyor. Başvuru sayısı ve diğer detaylara göre bu süre uzayabilirken sonuçların en geç 15 Eylül’e kadar paylaşılması bekleniyor.

          KYK yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek.

          Yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra sonuç ekranında durumu “ Yurt kazandı” olarak yer alan adaylar yurtlara konaklama hakkı elde edecek.

        • 3

          KYK yurt yerleştirme sonuçları ekranında kayıt hakkı elde edilen yurdun adı, açık adresi ve kayıt için gerekli bilgiler yer alacak. İlk kayıt ücreti ise öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösterilecek. Yerleştirme işlemini takip eden adaylarda öğrenciler sadece aylık yurt ücretini yatıracak. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus olarak tahsis edilirken yurt kaydı silindiğinde öğrenciye iade edilecek.

