KYK ek tercih yurt başvurusu için son gün! GSB 2024-2025 KYK ek tercih yurt başvurusu nasıl yapılır?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek tercih yurt başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklama ile belli olmuştu. Buna göre, KYK ek tercih yurt başvuruları için süreç 7 Ekim Pazartesi günü sona eriyor. Üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrenciler, başvuru işlemlerini 7 Ekim saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki, 2024-2025 KYK ek tercih yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, kimler başvurabilir, yurt ücreti ne kadar? İşte GSB KYK ek tercih yurt başvuru ekranı…
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Üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için 3 Ekim’de başlayan KYK ek tercih yurt başvuruları bugün sona eriyor. Henüz başvuru yapmamış olan öğrenciler ‘’2024-2025 KYK ek tercih yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, kimler başvurabilir?’’ sorularına yanıt arıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamaya göre; yüksek lisans, doktora, ek kontenjan, özel yetenek, yatay ve dikey geçiş öğrencileri başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. İşte GSB KYK ek tercih yurt başvuru ekranı…
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2024-2025 KYK EK TERCİH YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Gençlik ve Spor Bakanlığ (GSB), üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için 2024-2025 eğitim öğretim yılı yurt başvuru tarihlerini açıklamıştı.
GSB tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Ekim’de başlayan KYK ek tercih yurt başvuruları, 7 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek.
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KYK EK TERCİH YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK ek tercih yurt başvuruları, 3 Ekim-7 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.
Başvurular e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.
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KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Başvuru süresince özel yetenek, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü, lisans tamamlama, depremzede olup farklı il ve ilçede öğrenim gören özel öğrenciler ve ÖSYM tarafından ek kayıt süresi verilen öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilecek.
Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacak.
Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili ALO GSB (444 0 472) 7/24 gençlerin hizmetinde olacak.
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2024-2025 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024-2025 yeni eğitim ve öğretim dönemi için KYK yurt ücretleri şöyle:
1. TİP 517,50 ₺
2. TİP 607,50 ₺
3. TİP 607,50 ₺
4. TİP 720 ₺
5. TİP 765 ₺
6. TİP 855 ₺
KKTC 1.125 ₺
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