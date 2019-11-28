2019 KYK bursları ne zaman yatacak? soruları üniversite okuyan milyonlarca öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. KYK burs taahhütname onayının ardından gözler bursların yatacağı tarihte. Burs almaya hak kazanan öğrenciler her ay belirli günlerde bankaya giderek burs ücretlerini alabilecek. İşte KYK burs açıklaması...

2019 KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.

KYK bursları öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına göre belirlenmiş olan tarihlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılır.KYK' burslarının hesaba geçiş saati aydan ayda değişkenlik gösterebiliyor. Bursların yatırıldığı saat ile alakalı net bir saat vermek mümkün olmasa da geçmişe bakarak burs ücretlerinin genellikle 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor.

KYK BURS ÜCRETİ 2019

Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor.

2019 - 2020 döneminde öğrencilerin öğrenim kredisi veya bursu, 2020 Ocak itibarıyla lisansta 550, yüksek lisansta 1100, doktorada ise 1650 lira olarak uygulanacak.