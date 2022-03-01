2020 KYK kredi ve burs ücretleri zamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen zam müjdesi sonrası öğrenciler "Lisans, yüsek lisans ve doktora öğrenci burs ve keredileri ne kar oldu?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilen kredi ve burs oranları...