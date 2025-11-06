KYK burs ve kredi ücreti ne kadar? 2025 2026 KYK bursu ne kadar ve ne zaman yatacak?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurmasının ardından KYK burs ücreti araştırılmaya başlandı. Öğrenim hayatı boyunca yararlanılacak olan KYK bursu ve kredileri Ziraat Bankası üzerinden TC kimlik numaralarına göre alınacak. Peki KYK burs ve kredi ücreti ne kadar? 2025 2026 KYK bursu ne kadar ve ne zaman yatacak?
KYK burs ve kredi ücreti öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. KYK burs ödemeleriyle ilgili olarak lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden (KYK) burs ödeme tarihlerini bekliyor. Burs ve kredi alacak öğrenciler TC kimlik numaraları ile sorgulama yapabiliyor. Peki KYK burs ve kredi ücreti ne kadar? KYK bursu nereye, hangi karta yatıyor? KYK bursu nasıl ve nereden sorgulanır?
KYK BURS VE KREDİ NE KADAR?
KYK burs ve kredi ödemeleri 2025 ocak itibarıyla 3000 TL olarak belirlenmişti. Ancak burs ve kredi ödemelerinin Aralık ayında güncellenmesi bekleniyor.
2024-2025 eğitim öğretim yılında burs ve kredi ücretleri şu şekildeydi:
Ön lisans ve lisans öğrencileri için 3 bin TL,
Yüksek lisans öğrencileri için 6 bin TL
Doktora öğrencileri için 9 bin TL.
KYK TOPLU PARA ÖDEMESİ NE ZAMAN?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.
KYK toplu para ödemesinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre yatırılacak.
Buna göre, T.C. kimlik numarasının sonu “0” ve “2” olan öğrenciler ödemelerini ilk gün alacak.
Son hanesi “4” ve “6” olanlar ikinci gün ödemelerini alırken, “8” ile biten öğrenciler üçüncü gün burs/kredi ödemelerine erişebilecek.
KYK İLK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL ÇEKİLİR?
KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacak. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecek.
Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç kartınızı teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile şubelerden öğrenebilirsiniz.
Kullanılabilir statüde Bankkart Genç’iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacak.