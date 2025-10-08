KYK burs ve kredi başvuru tarihi 2026: KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor?
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz sene 8-13 Ekim tarihleri arasında alınan burs başvurularının bu yıl ne zaman başlayacağı üniversite öğrencileri tarafından araştırılmaya başlandı. KYK burs başvuruları her yıl olduğu gibi bu sene de belirlenen tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? İşte 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri...
KYK burs başvuru takvimi, üniversite kayıt işlemlerinin ardından gündemdeki yerini aldı. KYK öğrenim bursu geri ödemesiz, kredi ise geri ödemelidir. Bu kapsamda başvuruda bulunacak olan adaylar KYK burs ve kredi başvuruları için, Gençlik ve Spor Bakanlığı'dan gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? KYK burs miktarı ne kadar olacak?" İşte detaylar...
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 8-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşmişti.
KYK burs başvurlarının ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
2024 2025 KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
Önlisans ve Lisans öğrencileri için 3.000 TL
Yüksek lisans öğrencileri için 6.000 TL
Doktora öğrencileri için 9.000 TL
KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
• Gazinin kendisi veya bekar çocukları
• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler
• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler