KYK burs kredi başvuruları 8 Kasım'da sona erdi. Üniversiteye başlayan milyonlarca genç devletin sağlamış olduğu ödemeli veya geri ödemesiz burslardan yararlanmak istiyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuruları 8 Kasım tarihine kadar yapıldı. KYK burs başvurularının tamamlanmasından sonra KYK burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK 2020 yurt başvuruları henüz başlamadı. KYK yurt başvuruları başladığı zaman ayrıntılar haberde yer alacak.