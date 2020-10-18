Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yeni öğretim yılında üniversite öğrencilerine verilecek kredi ve burs miktarını açıkladı. KYK, öğrencilerden kredi ve burs başvurularını aldıktan sonra öğrencilerin maddi durumunu incelemeye tabi tutuyor ve kredi ya da burs veriyor.

2020 KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK kredi ve burs başvuru işlemleri henüz başlamadı. Ekim ayı içerisinde açıklama yapılması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuruları ile ilgili bakanlık tarafından yapılan açıklamaya, "Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" denilmişti.

YÖK tarafından üniversitelerde yeni dönemin 1 Ekim itibarıyla planlanması söylenmişti. Buna göre, 2020 KYK yurt başvuru takviminin Ekim ayı içerisinde belli olması bekleniyor.

KYK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Öğrenciler e-Devlet kapısına TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra KYK yurt, kredi veya burs başvuru formunu dolduracak.

2020 KYK KREDİ VE BURS MİKTARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılında uygulanacak kredi ve burs miktarı ile ilgili "Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2020'de kredi veya burs 500 liradan, 550 liraya çıkıyor. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak." açıklamasında bulundu.