Üniversite kayıt işlemleri tamamlandı. YKS ikinci tercih sonuçları açıklandı. Yurt başvuru sonuçlarının ise bugün veya yarın açıklanması bekleniyor. Bu nedenle gözler KYK burs sonuçlarında... Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilip araştırılan soruların detayı...
KYK BURS BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
KYK burs başvuruları YURT-KUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Başvurular için YURT-KUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Burs başvurularının da önümüzdeki hafta KYK e-Devlet uzantısı üzerinden başlaması bekleniyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.
E-DEVLET KYK BAŞVURU SAYFASI
KYK BURSU NEDİR ?
Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
Burstan yararlanacak öğrenciler,
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler
Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,
burstan yararlanamazlar.
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