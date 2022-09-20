KYK burs başvurularında geri sayım sürüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Gençlik ve Spor Bakanlığı üniversite öğrencilerine destek amaçlı burs ve kredi ödemesi yapmaya devam ediyor. KYK burs ve kredi başvurusunda bulunmak isteyen öğreciler, burs ödemelerinin ne zaman başlayacağını, KYK burs başvuru şartları araştırmayı sürdürdü. Peki GSB KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? İşte detaylar...