2019 KYK burs başvuruları Kredi Yurtlar Kurumu'ndan yapılan açıklamanın ardından başladı. Öğrenciler karşılıksız (burs) ve geri ödemeli (kredili burs) burslardan faydalanabilecek. Başvurular ise e-devlet üzerinden yapılıyor.

KYK BURS BAŞVURU SON TARİH NE ZAMAN?

KYK burs başvuruları 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

KYK BURS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

2019 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi miktarı en son geçen sene zamlanarak 500 lira olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK burs ve kredi miktarına zam yapılacağı müjdesini verdi. Ancak yapılacak zammın miktarı henüz netleşmedi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı,

Lisansta 500 TL

Yüksek Lisansta 1.000 TL

Doktorada 1.500 TL

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSUNDAN ÖNCE ÖĞRENİM BİLGİLERİ KONTROL EDİLMELİ

Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan YÖKSİS öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

KYK BURS BAŞVURULARINDA ÖNCELİK BELGELERİ ZAMANINDA TESLİM EDİLMELİ

Şehit/gazi çocukları (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi),anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular KYK bursundan öncelikli olarak faydalanıyor.

Başvuru esnasında öncelik durumunu şehit/gazi çocuğu (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi) olarak beyan eden öğrencilerin durumlarına ilişkin belgeyi Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına 31 Ekim’e kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor. Diğer öncelikli öğrencilerin durumları ise Bakanlığımız tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde teyit edilecek.