Üniversite döneminde KYK kredisine başvurup kredi alanlar bilindiği gibi mezun olduktan 2 yıl sonra geri ödemeye başlıyor. KYK kredi borçları silinecek mi son dönemin tartışmalı konuların arasında yer alırken gündemdeki yerini koruyor. Peki KYK borçları silinecek mi? 2022 KYK kredi affı çıkacak mı, kredi borçları ne zaman silinecek? İşte detaylar...

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenim kredisinden geri ödemeli olarak faydalanan öğrenciler için borçların silinmesi ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenim kredisinden geri ödemeli olarak faydalanan öğrenciler için borçların silinmesi durumu şu an için söz konusu değildir. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan pandemi vesilesiyle KYK borçlarının yapılandırma kapsamına alınacağını açıklamıştı.