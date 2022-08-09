KYK BORÇLARI SİLİNDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçti ve gündemdeki KYK borçları ile ilgili şunları söyledi:

"Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz."