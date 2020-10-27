Kuzu İncik Tarifi, Nasıl Yapılır?

Etin en güzel hallerinden biri. Evde tandır tadında bir lezzet. Etin nasıl dağıldığına yerken hayret edeceğiniz bir tarifle karşı karşıyasınız. Kuzu incik tarifimize geçelim.
Kuzu İncik Malzemeler:
3 adet kuzu incik
8-9 adet bebe patates (minik olanlar)
2 adet havuç
4 diş sarımsak
1 adet orta boy soğan
Karabiber (tercihen tane)
2 dal taze biberiye
2-3 adet defne yaprağı
1 çay kaşığı kekik
Tuz
Fırınlarken Üzerine;
Nar ekşisi
Kuzu İncik Yapılışı:
Kuzu incikler düdüklüye alın.
Üzerini geçecek kadar su ekleyin.
Bir taşım kaynadıktan sonra suyunu dökün.
Tekrar üstünü biraz geçecek kadar su ekleyin.
Bu işlem suyun berrak kalmasına yaramaktadır.
Daha sonra biberiye, karabiber, tuz, sarımsaklar, defne yaprakları ve kekiği katın.
Düdüklünün kapağını kapatıp, 30-35 dakika pişirin.
Pişen Etlerimizi fırın kabına alın.
Her birinin üzerine 2 çay kaşığı kadar olacak şekilde nar ekşisi sürün.
Fırınınızı 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.
10 dakika kontrollü kızartın.
Etler fırındayken, et suyunun içine; doğradığınız sebzeleri ekleyin.
Düdüklüyü tekrar kapatıp, etlerle eş zamanlı(10dk. ) kadar sebzeleri pişirin.
Pişen etler, pişen sebzelerle beraber kendi suyunda 4-5 dakika bırakılır.
Daha sonra servisini yapabilirsiniz.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
İncikleri bol suda yıkayın ve daha sonra kızartmadan önce iyice kurulayın.
Arpacık soğanları sıcak suda bekletirseniz kabukları kolayca soyulacaktır.
İnciklere mühürleme işlemi yaparken etleri kısa sürede çevirmeyin.
Aksi takdirde tencerenin dibine yapışacak ve kolaylıkla ayrılmayacaktır.
Pişirme işlemini kısık ateşte gerçekleştirin.
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