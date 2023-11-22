Kuzeyboru, Galatasaray Daikin'e set vermedi

Kuzeyboru: 3 - Galatasaray Daikin: 0 | MAÇ SONUCU
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 9. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.
Giriş: 22.11.2023 - 20:42 Güncelleme: 22.11.2023 - 20:42
Salon: Aksaray
Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Gonzales, Cemre Erkul, Sarah, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt)
Galatasaray Daikin: Cuttino, Eggleston, Ayçin Akyol, Duygu Düzceler, İlkin Aydın, Gneiting (Bihter Yarkın)
Setler: 25-23, 25-20, 25-16
Süre: 76 dakika (26, 28, 22)