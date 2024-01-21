Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet: 1-3 (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Kuzeyboru'yu deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Kuzeyboru'yu, 3-1 mağlup etti.
Salon: Aksaray
Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar
Kuzeyboru: Wilhite, Merve Atlıer, Lopez, Begic, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç (Sinem Bayazıt, Dilek Kınık, Tuğba İvegin Şenoğlu, İrem Çor, Liray Akpınar)
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Fedorovtseva, Meliha Diken, Aslı Kalaç, Drca, Stysiak (Gizem Örge, Cansu Çetin)
Setler: 19-25, 31-33, 25-22, 15-25
Süre: 112 dakika (25, 38, 27, 22)