Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Show TV’de başlayacak Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın merakla beklenen yayın tarihi belli oldu. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturmaya hazırlanan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, 14 Eylül Cumartesi günü yani bu akşam ekran yolculuğuna başlıyor. Peki Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor? İşteKuzey Yıldızı dizisi oyuncuları ve konusu!

KUZEY YILDIZI DİZİSİ'NİN KONUSU

Karısının kendisini aldattığını ve tüm parayı alıp kaçtığını öğrenen Kuzey’in (İsmail Demirci) kızlarıyla birlikte köyüne geri döndüğü heyecan dolu tanıtımda, Kuzey’in geldiğini öğrenen Yıldız’ın (Aslıhan Güner) tepkisi sert oluyor. Yıldız’ın yıllar önce kendisini terk eden Kuzey’e öfkesi dinmezken, ikilinin atışmaları eğlenceli anlara sahne oluyor. Kızlarıyla birlikte köyüne geri dönen Kuzey’e neler olacağı ise merakla bekleniyor. Dizi eğlenceli hikayesiyle şimdiden adından söz ettireceğe benziyor.

KUZEY YILDIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Show TV ekranlarında yayınlanacak Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Yaylası'nda çekiliyor.

KUZEY YILDIZI DİZİSİ OYUNCULARI

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Aslıhan Güner (Yıldız Kadıoğlu)

Aslıhan Güner Mert Kılıç ile 2013 yılında evlenmiştir. 6 yıllık mutlu bir evliliği olan Aslıhan Güner Kılıç 17 Aralık 1987 İstanbul doğumludur ve 32 yaşının içindedir. Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Güner son olarak Diriliş: Ertuğrul – Karaca Hatun olarak yer alma başarısı göstermiştir. Daha önce 2016 yapımı Kehribar dizisinde Bahar ve Kızılelma dizisinde Azra olarak yer almıştır. Aslıhan Güner Stv dizileri ile ünlenmiştir ilk olarak da Sırlar Dünyası dizisinde yer almıştır.

İsmail Demirci (Kuzey Mollaoğlu)

İsmail Demirci 13 Kasım 1984 Ankara da doğumludur ve 35 yaşındadır. Kendisi gibi oyuncu Bensu Soral ile aşk yaşamaktadır. İlk olarak üniversite eğitimini bilgisayar programcılığı üzerine alan İsmail Demirci daha sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü girmiş ve mezun olmuştur. İsmail Demirci Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği Erkan karakteri ile tanınmıştır. İsmail Demirci son dönemde Serçe Sarayında Ramazan ve Fabrika kızı dizisinde Ferhat karakterine hayat vermiştir. tutmamıştır. İsmail Demirci son olarak Çarpışma dizisinde Galip karakterine hayat vermiştir.

Cezmi Baskın (Yaşar Kadıoğlu)

1949 İstanbul doğumlu olan Cezmi Baskın İstanbul Üniversitesi İktisat fakültesi mezunudur. Bir çok tiyatro oyununda yer alan Cezmi Baskın sadece oyuncu değil aynı zamanda tiyatro yönetmenidir. Cezmi Baskın'ın televizyonda tanınması ise 2011 yapımı Akasya Durağı dizisi ile olmuştur. Son dönemde Şevkat Yerimdar dizisi ve filmlerinde yer almıştır. Yer aldığı filmler arasında Vizontele ve Mucize filmlerinde de yer alan Cezmi Baskın son olarak Sesinde Aşk Var filminde yer almıştır.

Toygan Avanoğlu (Sefer Kadıoğlu)

1982 İzmir doğumlu olan deneyimli tiyatrocu ve dizi oyuncusu Toygan Avanoğlu 37 yaşının içindedir. Toygan Avanoğlu Kanalizasyon filmi ile tanınmış ve beğenilmiştir. Toygan Avanoğlu'nun ünlü olduğu proje ise Güzel Köylü dizisidir. Toygan Avanoğlu Güzel Köylü dizisinde Bünyamin Enişte olarak tüm Türkiye'ye kendisini tanıtmıştır. 2018 de Daha sonra Meleklerin Aşkı dizisinde Necmettin Çekilmez olarak da çok beğenilmiştir. 2019 da ise hayatımız Film filminde yer almıştır.