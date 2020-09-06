Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dün akşam yayınlanan romantik ve heyecan dolu bir bölümle yeni sezona merhaba dedi. YılKuz aşkını özleyenlerin hasreti son buldu, iki aşığın yayladaki dansının damga vurduğu bölüm seyircilerden tam not aldı. Şule'nin Yıldız'a söylediklerinin herkesi şoke ettiği bölümde Kuzey'in kızlarının başına gelenler yürekleri ağızlara getirdi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk ABC1’de yüzde 3.34 rating ve yüzde 10.36 izlenme payı, AB’de yüzde 2.91 rating ve 9.04 izlenme payı ve Total’da 5.05 rating ve yüzde 16.17 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #kuzeyinkızları etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #kuzeyinkızları etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 6 saat 30 dakika TT listesinde kaldı.

ŞULE'DEN ŞOK EDEN SÖZLER!

Kuzey'in uzun zamandır hayalini kurduğu şey sonunda gerçek oldu, Yıldız aşkını itiraf etti ve beklediği öpücüğü ona verdi. Mutluluktan havalara uçan Kuzey artık mavişine kavuşacaktı ancak iki aşığın mutluluğunun önünde yeni bir engel vardı. Şule, Yıldız'a beyninde bir tümör olduğunu ve öleceğini söyledi. Son günlerini Kuzey ve kızlarıyla geçirmek istediğini söyleyen Şule, Yıldız'dan aradan çekilmesini istedi. Kuzey ve kızlara bir şey söyleyemeyen Yıldız duydukları karşısında şaşırırken, hiç yapmak istemediği bir seçimle karşı karşıya kaldı.

KUZEY'İN KIZLARI ORMANDA KAYBOLDU!

Kuzey, kızlarının bacanaklarla görüşmelerini yine engellerken kızlar artık bu duruma dayanamayacak noktaya geldi. Babalarıyla tartışan Mine ve Gökçe, gizlice evden kaçtı ancak bu hareketleri daha büyük bir felaketi beraberinde getirdi. İki kardeş babalarına ders vermek isterken ormanda kayboldu. Gökçe düşüp dizinden yaralanırken, Mine'yi de kene ısırdı. Ormanda bir ev bulup sığındılar ancak Mine'nin durumu giderek kötüleşiyordu. Finalde heyecan giderek artarken kızların nasıl kurtulacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM İZLE