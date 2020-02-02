Kuzey Yıldız’ı İlk Aşk, ABC1’de yüzde 6.67 rating ve yüzde 15.81 izlenme payı ve Total’da 9.74 rating ve yüzde 22.08 izlenme payıyla birinci olurken, AB’de yüzde 4.97 rating ve 13.05 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #Kaçakaşıklar etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #Kaçakaşıklar etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 7 saat 45 dakika TT listesinde kaldı.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 19. BÖLÜM

Kuzey, kaçmaya çalışırken Yaşar'ın kurşununun hedefi olup yaralandı. Pembe’den sonra Nahide’de Şule'nin şikayeti üzerine tutuklanırken, bu durum karşısında Sefer yıkıldı. Karısının yokluğunda zor anlar yaşayan Sefer'in, Nahide'yi hapishane çıkışında davul zurna eşliğinde karşıladığı anlar izleyenleri kahkahaya boğdu. Yaşar'ın Kuzey'i vurmasıyla Kadıoğlu ve Mollaoğlu aileleri arasındaki ipler tamamen koptu. Kuzey ve Yıldız aşkının önünde bu sefer iki ailenin ezeli düşmanlığı vardı. İki aileden de çiftlere aşk engeli geldi. Üstelik bu aşk engeli sadece Kuzey ve Yıldız'ı değil, Kamer'le Poyraz'ı da etkiledi. Sefer ve Yaşar artık tüm aşıkların düşmanı oldu.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 19. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İki aile arasında ipler kopuyor;

KUZEY, YILDIZ’I İSTEMEYE KARAR VERDİ!

Kuzey bu düşmanlığın üç gün sürüp biteceğini düşünürken işler umduğu gibi gitmedi. Tüm yasaklara rağmen Yıldız ve Kuzey aşklarından vazgeçmedi. İki aşık baş başa çıktığı romantik kar tatilinde doyasıya eğlenirken, muhteşem kar manzarası da ekran başındakilere görsel bir şölen yaşattı. Romantik anlar, Sefer ve Nahide’nin de tesadüfen aynı yere gelmesi üstüne bir de Şeref ve Emine’nin baskın yapmasıyla bozuldu. Kuzey'in verdiği sözü tutmadığını gören Şeref oğluna rest çekerken, Kuzey ezeli düşmanlığı tarihe gömmeye kararlıydı. Kuzey, “Seni bana isteyeceğiz!” sözleriyle Yıldız’ın aşkından vazgeçmeyeceğini bir kez daha gösterdi.

Kuzey ve Yıldız’ın kayak keyfi;

“Seni bana isteyeceğiz!”

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 20. BÖLÜM FRAGMANI

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 20. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kuzey ve Sefer’in “This is Ordu!” kurbanları bu kez Emin ve Osman olurken, kız isteme hazırlıkları başlıyor. Pembe’nin evlenme teklifi aldığı, Kuzey’in Yıldız’ı istemeye gittiği, Yıldız’ın ise heyecanını gizleyemediği eğlenceli tanıtımda iki aşık birbirlerini gördükleri an büyüleniyor.