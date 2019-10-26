26 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kuzey Yıldıız İlk Aşk oyuncuları kimler? Kuzey Yıldıız İlk Aşk dizisinin konusu ne? soruları dizi hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Kuzey Yıldıız İlk Aşk dizisinde memleketinde ailesinin isteğiyle Yıldız’la sözlenip İstanbul’a okumaya gittiğinde başka bir kadına aşık olup evlenen, ancak evlendiği kadın tarafından 20 yıl sonra terkedilen Kuzey'in, üç kızıyla memleketine dönmesi ve burada Yıldız'ın olan öfkesi anlatılıyor. Kuzey Yıldızı'nın tüm çekimleri ise Ordu'da gerçekleştiriliyor. Kuzey Yıldıız İlk Aşk oyuncuları şöyle:
YILDIZ KADIOĞLU (ASLIHAN GÜNER)
Köprünün üstündeki iki inatçı keçiden diğeri… O köprüyü yıllardır bırakmayan, hep köprünün diğer ucundan bir gün çıkıp gelecek olan Kuzey’i bekleyen Yıldız, otuzlu yaşların ortasında alımlı, inatçı, tuttuğunu koparan bir kadındır. Kuzey’in dönüşüyle, Yıllardır pas tutmuş olan pusulası Kuzey’ini bulmuş olsa da o, yirmi yıl önceki genç kız değildir. Aşkı nasıl ki küllenmediyse, öfkesi de küllenmeyecektir.
Aslıhan Güner Kimdir? Kaç Yaşında?
17 Aralık 1987’de dünyaya gelen Aslıhan Güner, çocukluk yıllarından itibaren hayalini kurduğu oyunculuğa Barış Manço Kültür Merkezi’nde gördüğü eğitimle adım atmıştır.
Aslıhan Güner’in henüz 16 yaşındayken The İmam filmi ile başlayan ekran macerası, Selena, Çemberimde Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş: Ertuğrul ile devam etti. Güner, The İmam, Sümela’nın Şifresi, Moskova’nın Şifresi: Temel, Ver Kaç ve Akıllara Seza adlı sinema filmleriyle beyazperde de başarısını ortaya koydu.
Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu’da da çok geniş bir kitlesi bulunan ünlü oyuncu, şu sıralar Ordu’da çekilen ve Show TV ekranlarında yayınlanan ‘Kuzey Yıldızı’ dizisinde başrolde yer almaktadır.
KUZEY MOLLAOĞLU (İSMAİL DEMİRCİ)
Köprünün üstündeki iki inatçı keçiden biri, bir evin bir oğlu, yakışıklı, mert, gözü kara bir adamdır. Şimdi, yıllar sonra memleketine, terk ettiği kadının topraklarına geri dönmüştür. Hem kızlarıyla, hem kendine kendine sırt çevirmiş köylüyle uğraşırken bir de Yıldız’ın gazabından koruyabilecek midir kendini?
İsmail Demirci Kimdir? Kaç Yaşında?
1984 yılında Ankara’da doğan İsmail Demirci, 2009 yılında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında Cemal Şan’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘’Türkan’’ dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçtikten sonra, ‘’Anneler ile Kızları’’, ‘’Mor Menekşeler’’, ‘’Ben Onu Çok Sevdim’’ ve ‘’Kurtlar Vadisi Pusu’’ projelerinde adından çokça bahsettirdi. Daha sonra ‘’Reaksiyon’’ dizisiyle kariyerinde bir dönüm noktası yakalayan Demirci, daha sonrasında ‘’Fabrika Kızı’’, ‘’Serçe Sarayı’’, ‘’Muhteşem Yüzyıl Kösem’’, ‘’Babamın Günahları’’ ve ‘’Mehmed: Bir Cihan Fatihi’’ gibi birçok diziyle ekranlarda boy gösterdi. En son 2018 yılında Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve Merve Çağıran’la paylaştığı ‘’Çarpışma’’ dizisinde Galip karakterine hayat verdi.
Sinemada ilk olarak, 2014 yılında ‘’Tut Sözünü’’ filminde yer aldıktan sonra, 2016 yılında ‘’Babaların Babası’’ filminde ve 2017 yılında yönetmenliğini Barış Kırımşelioğlu’nun üstlendiği ‘’Posta Kutusu’’ filminde yer almış ve performansıyla Krajina Festivali’nde “En iyi Erkek Oyuncu” ödülünü almıştır.
YAŞAR KADIOĞLU (CEZMİ BASKIN)
Yıldız’ın ellili yaşlardaki babasıdır Yaşar Kadıoğlu. Eskiden en yakın dostu olan Şeref Mollaoğlu, yirmi yıl önce en azılı düşmanı oluvermiştir. Öyle ki birinin selam verdiğinden diğeri yüz çevirmiş, birinin alışveriş yaptığı dükkândan diğeri ayağını kesmiştir. Kuzey’in gelişiyle hiçbir zaman küllenmeyen düşmanlık daha da alevlenecektir.
Cezmi Baskın Kimdir? Kaç Yaşında?
11 Mart 1949 doğumlu ve 1.73 boyundaki Cezmi Baskın LCC Tiyatro Okulu'nda eğitim gördü.
Oynadığı Diziler;
Kayıtdışı (2017)
Nerdesin Birader? (2017)
Rüzgarın Kalbi (2016)
Bana Baba Dedi (2015)
Roman Havası (2014)
Gurbette Aşk (2014)
Her Şey Yolunda Merkez (2013)
Bizim Okul (2013)
Akasya Durağı (2011)
Tatlı Bela Fadime (2007)
Fırtına (2006)
Çılgın Yuva (2005)
Ayrılsak da Beraberiz (2003)
Akasya Pasajı (2000)
Yılan Hikayesi (2000)
İkinci Bahar (1998)
İlişkiler (1997)
Ruhsar (1997)
Aile Bağları (1991)
Bizimkiler (1991)
Sinema;
Bebek Geliyorum Demez (2018)
Murtaza (2017)
İlk Öpücük (2017)
Kaç Kaçabilirsen (2017)
Ekşi Elmalar (2016)
Hadi İnşallah (2014)
Mucize (2014)
Sadece Sen (2014)
Bizum Hoca (2013)
Şevkat Yerimdar (2013)
Sürgün İnek (2013)
Hükümet Kadın (2012)
Ya Sonra (2011)
Devrimden Sonra (2011)
New York ta Beş Minare (2010)
Aşk Tesadüfleri Sever (2010)
Rina (2009)
Neşeli Hayat (2009)
Güneşi Gördüm (2009)
Gecenin Kanatları (2009)
Beyaz Melek (2007)
Unutulmayanlar (2006)
Maskeli Beşler-Irak (2006)
Kısık Ateşte 15 Dakika (2006)
Organize İşler (2005)
Kahpe Bizans (1999)
Duruşma (1999)
Düttürü Dünya (1988)
El Kapıları (1988)
Yasak Cennet (1987)
Yolun Sonundaki Karanlık (1987)
Çark (1987)
Tiyatro;
Bir Picasso Lütfen
İstanbulname
Balım Müzikali
Ağır Roman
Memleketimden İnsan Manzaraları
Helikopter
Düğün Ya da Davul
Örnek Suçlar
Pislik
Teneke
Ödüller;
10. ÇASOD Oyuncu Ödülleri 2003 'Jüri Özel Ödülü' (Dokuz)
14. Altın Koza Film Festivali 2007
'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü (Beynelmilel)
6. Pune International Film Festival 2008 (Hindistan)
'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü (Beynelmilel)
7. Karachi International Film Festival 2009 (Pakistan)
'En İyi Başrol Oyuncusu' ödülü (Beynelmilel)
HANİFE KADIOĞLU (FERDA KAYNAR)
Yıldız’ın annesidir. Kocasının aksine, Mollaoğullarına karşı süre gelen bu düşmanlığı bir haysiyet meselesi haline getirmemiş, ancak öyle davranmak zorunda kalmıştır. Hanife’nin tek isteği Yıldız’ın mutlu olması, bu düşmanlığın bir gün son bulmasıdır.
Ferda Kaynar Kimdir? Kaç Yaşında?
1975 Yılında Trabzon da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize ilinin Fındıklı ilçesinde yaptı.Ortaokul 3. Sınıftayken Fen Bilgisi öğretmeninin ısrarı üzerine tiyatro yapmaya başladı. O yıldan sonra gerek okul gerekse amatör tiyatrolarda oyunculuk yapmaya devam etti. Karadeniz Ereğli Lisesinden mezun olduktan sonra Samsun 19 Mayıs Üniv.Fen Edb Fakültesi Kimya bölümünü bitirdi.. Üniversitenin tiyatro kulübünde oyuncu olarak görev aldı. 1999 yılında DÜŞEVİ OYUNCULARINDA profesyonel tiyatro yapmaya başladı ve 20 büyük oyunu ve , 10 çocuk oyunun da oyuncu olarak görev yaptı. Halen aynı kurumda oyuncu ve eğitmen olarak çalışmaya devam ediyor.
2006 yılından itibaren tam 123 kez oynadığı 3. Sayfadan Kadın Hikayeleri onun için dönüm noktası oldu. Sonrasında bir çok kadın odaklı oyunda oynadı.
İlk kez 2010 yılında X.LionsTiyatro Ödüllerinde MÜRSEL GÜLMEZ Özel ödülünü aldı,sonrasında bir çok kez ödüle layık görüldü.
Şu anda tiyatro , dizi oyunculuğu ve eğitmenlik yapan Ferda Kaynar evli ve bir kız çocuğu sahibi....
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