Kına başladı!

YılKuz aşkı için herkesin seferber olduğu bölümde Kuzey, kınasına yetişmek için binbir türlü zorluğu aşmak zorunda kaldı. Cevher Kadıoğlu'nun maceraları Kuzey, Sefer ve Ruhi'ye zorlu anlar yaşattı ancak Kuzey, tüm engellere rağmen finalde Yıldız'ına ulaşmayı başardı. Sonunda büyük an geldi çattı, Kuzey ve Yıldız'ın kınası başladı.
İşte o büyük an;
Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Total’de 8.57 rating ve yüzde 17.99 izlenme payıyla birinci olurken, ABC1’de yüzde 5.73 rating ve yüzde 11.70 izlenme payı, AB’de yüzde 4.44 rating ve 9.65 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #KınamızVar etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #KınamızVar etiketi 1 saat 20 dakika Türkiye gündeminde yer aldı.
KUZEY, YILDIZ'INI KURTARDI!
Karakola düşen Yıldız ve kızları kurtarmak için harekete geçen Kuzey, karşı taraf ile anlaşarak Yıldız'ı kurtarmayı başardı. Bu küçük vukuattan sonra evlilik hazırlıklarına son sürat devam eden Mollaoğlu ve Kadıoğlu ailelerini kına heyecanı sardı. Ancak kavuşmaya adım adım yaklaşan Kuzey ve Yıldız önlerine çıkacak yeni sorunlardan habersizdi.
Kuzey, Yıldız'ı kurtarıyor;
YILKUZ AŞKINA YENİ ENGELLER!
Cevher, Kuzey, Sefer ve Ruhi'yi yanına alarak internette tanıştığı aşkı ile buluşunca ekip yeni bir maceraya atılmak zorunda kaldı. Anya'yı gören Cevher adeta büyülenirken, bu buluşmanın ardından Kuzey, Sefer ve Ruhi'nin yeni görevi Anya'yı istemek oldu. Ancak Anya'nın Rus abileri başlık parası isteyince işler Cevher'in istediği gibi gitmedi. Kuzey bu sorunla uğraşırken diğer tarafta Yaşar'ın hafızasının aniden yerine gelmesi herkesi telaşlandırdı. Yıldız ve Kuzey'in evlenmelerine müsaade etmeyeceğini söyleyen Yaşar'ı engelleyen ise Hanife ve Emine oldu.
Kız isteme merasimi;
Yaşar'ın hafızası yerine geliyor;
CEVHER KADIOĞLU'NA DOLANDIRILMA ŞOKU!
Başlık parasını verip Anya'yı aldığını düşünen Cevher, büyük bir şok yaşadı. Kuzey, Sefer, Ruhi ve Cevher uyandıklarında dolandırıldıklarını anladı. Yedikleri ayvada uyku ilacı olan ekip kendine geldiğinde evde ne Anya'yı bulabildi ne de paraları. Dolandırıldıkları evden çıktıklarında bir de bindikleri arabanın çalıntı çıkması, kınaya yetişmeye çalışan Kuzey'in sabrını zorladı ancak polis çevirmesinden Sefer ile birlikte kaçan Kuzey, Cevher'in başına açtığı tüm belalara rağmen finalde Yıldız'a gelmeyi başardı!
Dolandırılma hikayesi;
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 41. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kuzey ile Yıldız'ın eğlenceli kına görüntülerinin ekrana geldiği tanıtımda Nahide, kınaya mani olmaması için Yaşar'ı bağlı tutuyor. Polislerin geldiğini gören Kuzey ve Sefer, saklanmak için kendilerini bir tırın içine atınca başları yeni bir belaya giriyor.
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 41. Bölüm Tanıtımı;
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