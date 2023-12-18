Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkii Edirne istikametinde yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden TIR çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR AA'nın haberine göre; kazada muavin Halil A. (26) hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Otobüste bulunan yolculardan Rüştü Ünlü, otobüsün Ankara'dan Edirne'ye gittiğini belirterek, "Kazada sıkışanlar oldu. Kaza esnasında ayağı, boynu kırılanlar oldu." dedi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI Kaza nedeniyle Edirne yönünde trafik oluştu. Ekipler kaza yapan otobüsle TIR'ı kaldırmak için çalışma başlattı.