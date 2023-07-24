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        Haberler Dünya Kuzey Kore'yi kızdıracak adım: ABD'den nükleer denizaltı hamlesi

        Kuzey Kore'yi kızdıracak adım: ABD'den nükleer denizaltı hamlesi

        ABD'nin bu ay ikinci kez gönderdiği nükleer denizaltı USS Annapolis, Güney Kore'ye ulaştı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 12:20
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          ABD'nin Güney Kore'ye gönderdiğidenizaltıUSS Annapolis'in, Jeju Adaları'na ulaştığı bildirildi.

        • 2

          Güney Kore Donanması sözcülerinden Jang Do Young, yaptığı yazılı açıklamada, nükleer güçle çalışan ve konvansiyonel silahlara da sahip olan USS Annapolis'in, çeşitli malzemeleri yüklemek için Jeju Adaları'na demir attığını kaydetti.

        • 3

          Jang, öte yandan ABD ve Güney Kore askeri birliklerinin,denizaltıya yönelik eğitim düzenleyip düzenlememe konusunda görüşmeleri sürdürdüklerini belirtti.

        • 4

          USS Kentucky 18 Temmuz'da Varmıştı

          ABD'nin 42 yıl aradan sonra Ohio sınıfı nükleerdenizaltıUSS Kentucky'yi Güney Kore sularına göndermesi bölgede gerilimi artırmıştı.

        • 5

          USS Kentucky, 18 Temmuz'da Busan Limanı'na demirlemiş ve 3 günlük ziyaretinin ardından 21 Temmuz'da Güney Kore sularını terk etmişti.

        • 6

          * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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