Kuzey Kore'yi kızdıracak adım: ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
ABD'nin bu ay ikinci kez gönderdiği nükleer denizaltı USS Annapolis, Güney Kore'ye ulaştı.
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ABD'nin Güney Kore'ye gönderdiğidenizaltıUSS Annapolis'in, Jeju Adaları'na ulaştığı bildirildi.
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Güney Kore Donanması sözcülerinden Jang Do Young, yaptığı yazılı açıklamada, nükleer güçle çalışan ve konvansiyonel silahlara da sahip olan USS Annapolis'in, çeşitli malzemeleri yüklemek için Jeju Adaları'na demir attığını kaydetti.
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Jang, öte yandan ABD ve Güney Kore askeri birliklerinin,denizaltıya yönelik eğitim düzenleyip düzenlememe konusunda görüşmeleri sürdürdüklerini belirtti.
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USS Kentucky 18 Temmuz'da Varmıştı
ABD'nin 42 yıl aradan sonra Ohio sınıfı nükleerdenizaltıUSS Kentucky'yi Güney Kore sularına göndermesi bölgede gerilimi artırmıştı.
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USS Kentucky, 18 Temmuz'da Busan Limanı'na demirlemiş ve 3 günlük ziyaretinin ardından 21 Temmuz'da Güney Kore sularını terk etmişti.
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* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
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