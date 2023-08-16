Kuzey Kore'ye yasa dışı giren ABD'li asker hakkında yeni iddia: İltica etmek istiyor

TRAVIS KING OLAYI

Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığı, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'li bir sivilin 18 Temmuz'da "izinsiz ve isteyerek" Kuzey Kore sınırını geçtiğini açıklamıştı.

Daha sonra ortaya çıkan ayrıntılarda, 23 yaşındaki Travis King'in asker olduğu, Güney Kore'de gece kulübünde bir sivili darbetmek ve polis aracını tekmelemek suçundan 2 aya yakın hapis cezası aldığı kaydedilmişti. King'in, 10 Temmuz'da serbest bırakılarak disiplin cezası için ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Fort Bliss Askeri Üssü'ne geri gönderilmek istendiği belirtilmişti.