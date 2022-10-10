Kuzey Kore'den son füze denemesiyle ilgili açıklama

AA

Kuzey Kore, Güney Kore ile ABD'nin bölgede düzenlediği askeri tatbikatın ardından yaptığı füze denemesinin amacının "düşmanları ortadan kaldırmak" olduğunu açıkladı. Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), son zamanlarda gerçekleştirilen füze denemelerinin olası Güney Kore ve ABD hedeflerini "vurmak ve yok etmek" için yapıldığını duyurdu.

KCNA, ABD ve Güney Kore'nin, uçak gemisi USS Ronald Reagan'ın da katılımıyla başlattığı deniz tatbikatına yanıt olarak füze denemesi yapıldığını bildirdi. Kuzey Kore, daha önce yaptığı açıklamada da son günlerde gerçekleştirdiği füze denemelerinin "meşru müdafaa" olduğunu öne sürmüştü. Son 2 haftada, 7'nci füze denemesini yapan Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda, Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) karadan karaya 4 füze ateşlemişti. Öte yandan ABD, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim'de Doğu Denizi'ne döneceğini bildirmişti. Bunun ardından Kuzey Kore 6 Ekim'de, Doğu Denizi yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.

ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez 30 Eylül'de Doğu Denizi bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti. Pyongyang yönetiminin, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 20'yi aşkın farklı menzillerde balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.