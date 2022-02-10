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Kuzey Kore nükleer füze üssü mü kuruyor?

Nükleer füze üssü mü kuruyorlar? Kuzey Kore ile ilgili endişeleri artıran rapor

ABD merkezli düşünce kuruluşu CSIS, Kuzey Kore'nin uzun menzilli balistik füzelerini barındırdığı gizli bir yeraltı tesisi geliştirdiğini iddia etti.

10.02.2022 - 17:55 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM

  • Kuzey Kore, bu yıla bir dizi silah testiyle başladı. Yalnızca Ocak ayında Hwasong-12 ara balistik füzesi de dahil olmak üzere 11 füzeyi test etti ve ABD'yi ek BM yaptırımları talep etmeye sürükledi. 

  • Washington merkezli  araştırma merkezi CSIS'e göre,  Kuzey Kore Çin sınırından yaklaşık 15 mil uzakta balistik füzelerini barındırmak için bir yeraltı üssü kurdu.

  • Chagang eyaletinde küçük bir vadide bulunan  ve yeni inşa edilen füze sahası, Kuzey Kore'nin şu anda faaliyette olan 20 gizli füze üssünden biri olarak kabul ediliyor.

     

     

  • Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan gerilimi arttıracak bir açıklama gelmiş ve "Birçok ülkenin boyun eğme ve körü körüne itaatle ABD ile uğraşarak zaman kaybettiği günümüz dünyasında, bu gezegende ABD anakarası menzilindeyken füze atarak dünyayı sallayabilecek sadece bizim ülkemiz var. Dünyada 200'den fazla ülke var, ancak sadece birkaçında hidrojen bombaları, kıtalararası balistik füzeler ve hipersonik füzeler var" ifadeleri kullanılmıştı.

  • Sert mesaj verilen açıklamada, yılbaşından bu yana gerçekleştirilen füze testleri ise "olağanüstü başarılı" olarak nitelendirildi ve "savaş caydırıcılığının" güçlendirildiği vurgulanmıştı.

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