Kuzey Kore nükleer füze üssü mü kuruyor?

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan gerilimi arttıracak bir açıklama gelmiş ve "Birçok ülkenin boyun eğme ve körü körüne itaatle ABD ile uğraşarak zaman kaybettiği günümüz dünyasında, bu gezegende ABD anakarası menzilindeyken füze atarak dünyayı sallayabilecek sadece bizim ülkemiz var. Dünyada 200'den fazla ülke var, ancak sadece birkaçında hidrojen bombaları, kıtalararası balistik füzeler ve hipersonik füzeler var" ifadeleri kullanılmıştı.