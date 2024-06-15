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        Haberler Dünya Kuzey Kore'nin Askerden Arındırılmış Bölge'de inşaat faaliyetleri yürüttüğü iddia edildi | Dış Haberler

        Kuzey Kore'nin Askerden Arındırılmış Bölge'de inşaat faaliyetleri yürüttüğü iddia edildi

        Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerginlikler hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Güney Kore'ye 'çöp balonları' gönderen Kuzey Kore'nin, Askerden Arındırılmış Bölge'de inşaat faaliyetlerinde bulunduğu öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 11:51 Güncelleme: 15.06.2024 - 11:51
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        "Kuzey Kore yasak bölgede inşaat yapıyor"
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        Güney Kore haber ajansı Yonhap, Kuzey Kore'nin Askerden Arındırılmış Bölge'de inşaat faaliyetleri yürüttüğünü öne sürdü.

        Yonhap'ın ismini vermediği askeri kaynağa dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore ordusunun Askerden Arındırılmış Bölge'de gözlenen faaliyetlerinin nedeni bilinmiyor.

        Askeri kaynak, Kuzey Kore'nin Askerden Arındırılmış Bölge'de Askeri Sınır Çizgisi ile Kuzey Sınır Çizgisi arasındaki bazı alanlarda duvar örme, toprak kazma ve yol yapımı gibi faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.

        Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, yaklaşık 20 Kuzey Koreli askerin 9 Haziran'da Koreleri birbirine bağlayan ve Askerden Arındırılmış Bölge'de bulunan Askeri Sınır Çizgisi'ni geçtiği bildirilmişti.

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