Kuzey Kore liderinden gıda kıtlığı açıklaması

Kuzey Kore medyasının çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong- un’un ülke ekonomisinin bu yıl iyileştiğini ancak koronavirüsün ve geçen yılki tayfunların "gergin" gıda durumuna neden olduğunu aktardı. Gergin gıda durumuyla başa çıkmak için Kim Jon-un, önlem çağrısında bulundu.
Devletin resmi haber ajansı olan KCNA, Kim Jong-un’un önemli politikalardaki ilerlemeyi gözden geçirmek ve ekonomik sorunları çözmek için önlemler almak üzere salı günü iktidardaki İşçi Partisi merkez komitesinin genel kurul toplantısına başkanlık ettiğini aktardı.
Komiteden, şubat ayındaki oturumda çıkan beş yıllık kalkınma planın yol haritası hedefi çıktı. Gıda kıtlığı ve metal üretimi toplantının diğer başlılarının arasındaydı.
Devlet medyası, genel ekonominin yılın ilk yarısında iyileştiğini ve toplam sanayi üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 25 arttığını söyledi.
PARTİNİN BÜYÜME HEDEFLERİNDE SAPMA
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, partinin ekonomik büyüme hedeflerinde bir dizi sapma olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu.
Kuzey Kore lideri Kim, "Tarım sektörü, geçen yıl tayfunun verdiği hasar nedeniyle tahıl üretim planını yerine getiremediği için halkın gıda durumu artık gerginleşiyor" dedi.
KCNA’dan gelen bilgilere göre, parti, bu yıl tüm çabalarını çiftçiliğe yönlendirme ve Covid-19 salgınıyla mücadele yollarını tartışma sözü verdi.
Ayrıca doğal afetlerin etkisiyle mücadele toplantının ana başlıklarından biriydi.
VAKA BİLDİRİLMEDİ
Kuzey Kore, Seul yetkilileri tarafından sorgulanan bir iddia olan herhangi bir Covid-19 vakasını resmi olarak doğrulamadı. Ancak münzevi ülke, sınırların kapatılması ve yurt içi seyahat kısıtlamaları dahil olmak üzere sıkı önlemler aldı.
Covid-19 aşılarını yoksul ülkelerle paylaşmaya yönelik küresel bir girişim olan COVAX, Kuzey Kore'ye yaklaşık 2 milyon doz sağlayacağını ancak sevkiyatın uzun süren istişareler nedeniyle ertelendiği bildirmişti.
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