Kim Jong-un'un son hali şoke etti!

SON DAKİKA: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un son hali şoke etti!

Reuters / HABERTURK.COM

Uzun süredir kamuoyu önüne çıkmayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un aşırı kilo verdiği görüldü. Başkent Pyongyang’daki Gençlik Günü kutlamalarındaki görüntüsü herkesi şaşırttı.

Geçtiğimiz yıllarda ağır sağlık sorunu yaşadığı ifade edilen 37 yaşındaki liderin, giydiği beyaz gömlekle öncesine göre kilo verdiği açık bir şekilde belli oldu.

Geçen yıl 138 kilo olduğu tahmin edilen Kim’in 44 kilo verdiği düşünülüyor.

Kuzey Kore liderinin neden zayıfladığıysa bilinmiyor, bir diyet programıyla mı yoksa sağlık problemi sebebiyle mi kilo verdiği tartışılıyor.

Geçtiğimiz aylarda da Kuzey Kore lideri verdiği kilolarla gündeme gelmişti. Bunu üzerine NK News’e konuşan bir uzman analist, "Kim Jong-un, ülkesindeki imajını düzeltmek için kilo vermiş olabilir. Çünkü ülkesinde gıda sorunu var. Koronavirüs sebebiyle de Çin ile ticaret ilişkileri düştü" değerlendirmesinde bulunmuştu.