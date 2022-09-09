Kuzey Kore nükleer silahlardan vazgeçmeyecek

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer silahlardan asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.
Kore Merkezi Haber Ajansına göre, Kim, Kuzey Kore Parlamentosunun nükleer silahların kullanımını düzenleyen yasanın kabul edildiği dünkü oturumunda konuştu.
Ülkesinin nükleer silahlardan asla vazgeçmeyeceğini belirten Kim, Güney Kore ve ABD’yi ortaklaşa yürüttükleri “tehlikeli” askeri tatbikatlar nedeniyle eleştirdi.
Kim, “ABD’nin sadece Kuzey Kore’nin nükleer gücünü ortadan kaldırma değil aynı zamanda ülkenin meşru müdafaa haklarını zayıflatarak hükümeti çökertme eğilimi" içinde olduğunu ileri sürdü.
Kabul edilen yasa, Kuzey Kore’nin “nükleer veya nükleer olmayan bir tehdit” ile karşı karşıya gelmesi durumunda orduya düşmanın komuta merkezlerine “otomatik” olarak nükleer saldırıları başlatma yetkisi veriyor.
Bunun yanı sıra, yasa ile ülkenin ve halkın bir “felaket krizi” yaşaması halinde nükleer silahları kullanılabileceği belirtiliyor.
KOVİD-19 AŞILAMA ÇALIŞMALARI KASIMDA BAŞLAYACAK
Öte yandan ülkedeki salgın durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Kim, Kovid-19 aşılarının kasım ayından itibaren hastalara uygulanmaya başlayacağını aktarırken kaç doz aşının kullanılacağına ve söz konusu aşıların nereden alındığına ilişkin bilgi vermedi.
Birleşmiş Milletler (BM) destekli Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’nı yürüten Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), haziran ayında Kuzey Kore’nin Çin’den yapılan aşı sağlama teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.
Salgının ülkede ne boyutlarda etkili olduğu bilinmezken Kuzey Kore lideri Kim, geçen ay Kovid-19 ile mücadelede başarılı olduklarını ilan etmiş ve ülkede uygulanan tedbirlerin hafifletilmesine karar vermişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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