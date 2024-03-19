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        Haberler Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir kez daha teftişte: Topçu birliklerinin tatbikatını denetledi

        Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir kez daha teftişte: Topçu birliklerinin tatbikatını denetledi

        Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, topçu birliklerinin tatbikatını izledi. Kim, tatbikat kapsamında kullanılan nükleer kapasiteli çoklu roketatarların topçu birliklerinin "muharebe kabiliyeti"ni artıracağını belirtti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 12:06 Güncelleme: 19.03.2024 - 12:13
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          Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer kapasiteli çoklu roketatarların kullanıldığı topçu birliklerinin tatbikatını izledi.

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          Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kim'in denetlediği tatbikatta ateşlenen en az 6 roketin görüntülerini paylaştı.

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          Kim, tatbikat kapsamında kullanılan nükleer kapasiteli çoklu roketatarların topçu birliklerinin "muharebe kabiliyeti"ni artıracağını belirtti.

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          Kore Yarımadası'nda çıkabilecek bir savaş durumunda "Seul'ü yok edecek" askeri güce sahip olduklarını söyleyen Kim, savaşın Kuzey Kore "düşmanları için feci sonuçlar doğuracağı" uyarısında bulundu.

        • 5

          Diğer yandan, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin fotoğraflarda gösterilenden daha fazla fırlatma gerçekleştirdiği kaydedildi.

        • 6

          Kim, 15 Mart'ta da askerlerin düşman bölgesine saldırı simülasyonu yaptığı askeri tatbikatı izlemişti. Yayımlanan görüntülerde Kim'in kızı da yanında görülmüştü.

        • 7

          Diğer yandan Kim, ilk defa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine hediye ettiği lüks araçla kamuoyu önüne çıkmıştı.

        • 8

          Kim Jong-un geçen hafta da ülkesinin yeni geliştirdiği savaş tankı için düzenlenen tatbikata katılmış, burada yeni savaş tankını kullanmıştı.

        *Haberin görselleri Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı ve AP tarafından servis edilmiştir.

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