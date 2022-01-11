Yaklaşık bir hafta önce bir hipersonik füze denediğini açıklayan Kuzey Kore Japon Denizi'ne balistik füze olduğu tahmin edilen bir cisim fırlattı.

Güney Kore ordusu, fırlatma işleminin Salı sabahı yerel saatle 07.27'de (TSİ 01.27) gerçekleştirildiğini duyurdu.

Açıklamada Güney Kore ve ABD istihbaratının incelemelerini sürdürdüğü belirtildi.

Japonya Sahil Güvenliği de Kuzey Kore'nin 'balistik füze benzeri bir cisim' fırlattığı açıklamasını yaptı.

Kuzey Kore'nin bu hamlesi ABD, Fransa, İrlanda, Japonya, İngiltere ve Arnavutluk'un ortak bir açıklamayla Pyongyang rejimini kınamasının ardından geldi.

Bu ülkelerin açıklamasında füze denemelerinin bölge istikrarına tehdit oluşturduğu savunularak Kuzey Kore'ye diyaloğa dönme çağrısı yapılmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un geçen ay İşçi Partisi Merkez Komitesi Genel Kurulu'nda Kore Yarımadası'ndaki artan istikrarsızlık nedeniyle savunma kapasitelerini güçlendirmeye devam edeceklerini açıklamıştı.

Pyongyang füze denemelerini ülkede koronavirüs sınırlamaları nedeniyle gıda sıkıntısının yaşandığı bir dönemde gerçekleştiriyor.

Kim Jong-un, partisinin genel kurulunda ülkesinin ülkesinin büyük bir "ölüm-kalım mücadelesi" verdiğini belirterek belirterek halkın yaşam standartlarını yükseltmek için çaba harcayacaklarını söylemişti.

2021'de silah programını geliştirmeye devam eden Kuzey Kore, devlet medyasına göre yeni bir hipersonik füzeyle birlikte trenlerden atılabilen bir balistik füze ve bir uzun menzilli füze denedi.

Daha fazla taşıma kapasitesine sahip olan balistik füzelerin, daha hızlı ve daha uzun menzilli olmaları nedeniyle seyir füzelerine kıyasla daha fazla tehdit oluşturduğu belirtiliyor.