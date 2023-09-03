Kuzey Kore hakkında 20 ürkütücü ve ilginç gerçek

Kuzey Kore, Japonya'nın uzun süreli işgalinin ardından 9 Eylül 1948'de Sovyetler Birliği'nin yardımıyla Kore'nin kuzey yarısında kuruldu. 2018 ylı itibarıyla, ülkenin toplam 120.540 kilometrekare bir alanda yaşayan 25.549.604 (Yirmi beş milyon beş yüz kırk dokuz bin altı yüz dört) kişilik bir nüfusa sahip olduğu ve km kare başına 212 nüfus yoğunluğu yaşandığı tahmin ediliyor.