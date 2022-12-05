Kuzey Kore'den Güney Kore sınırına 130 top atışı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin, ülkenin doğu ve batı yönündeki deniz sınırlarına yakın "tampon bölgelere" 130'dan fazla top mermisi ateşlediğini duyurdu.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin ülkenin kuzeyindeki tampon bölgelere top mermileri ateşleyerek 2018 tarihli ikili askeri anlaşmayı ihlal ettiği belirtildi.
130'dan fazla top mermisinin, sınır gerilimlerini azaltmak için 19 Eylül 2018'de Koreler arası imzalanan anlaşmada belirlenen fiili deniz sınırı Kuzey Sınır Hattı'nın (NLL) kuzeyindeki tampon bölgelere yerel saatle 14.59'da düştüğü kaydedildi.
Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'ye sözlü uyarıda bulunarak, "anlaşmaya uyma" çağrısı yaptı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.