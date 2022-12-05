Kuzey Kore'den Güney Kore sınırına 130 top atışı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin ülkenin kuzeyindeki tampon bölgelere top mermileri ateşleyerek 2018 tarihli ikili askeri anlaşmayı ihlal ettiği belirtildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."