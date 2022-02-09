Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit

Açıklamada "Bugünün dünyasında birçok ülke ABD'ye körü körüne itaat ile zaman harcarken dünya üzerinde sadece tek bir ülke ABD anakarası menzilinde bir füze ateşleyerek dünyayı sallayabilecek güce sahip. Dünyada 200'den fazla ülke var, ancak yalnızca birkaçında hidrojen bombaları, kıtalararası balistik füzeler ve hipersonik füzeler var" ifadeleri kullanıldı.