Kuzey Kore'deki törende bir ilk

Kim Jong Il'in doğum günü, 1948'de Kuzey Kore'yi kuran Kim Il Sung'un doğum günü ile birlikte Kuzey Kore'deki en önemli bayramlardan biri olarak kutlanıyor. Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore ordusunun Çarşamba günü herhangi bir şüpheli faaliyet göstermediğini söyledi.